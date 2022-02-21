Близкие рассказали о самочувствии 88-летнего композитора Александра Колкера после нападения

88-летний композитор оправляется от потрясения после нападения в подъезде. ФОТО: www.rgo.ru

Близкие петербургского композитора Александра Колкера рассказали о его состоянии после перенесенного нападения. Инцидент произошел днем в минувшее воскресенье на набережной Черной речке, где живет автор многих популярных песен, исполнявшихся Эдуардом Хилем и Муслимом Магомаевым.

- С ним все в порядке, если не считать нервного стресса, - сообщила «Невским новостям» близкая подруга композитора.

При этом, Александр Колкер получил и ножевое ранение, но толстый слой зимней одежды спас ему жизнь - лезвие едва оцарапало кожу.

Что касается нападавшего, то его задержали по «горячим следам». В руках полиции оказался 46-летний уроженец Южно-Сахалинска, проживавший в одно из городских хостелов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.