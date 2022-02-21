Прямые рейсы из Петербурга в Осло откроет авиакомпания Nordwind Airlines

Из Пулково будут летать рейсы в Осло. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прямые рейсы авиакомпании Nordwind Airlines свяжут Петербург и Осло. С 28 апреля летать в норвежскую столицу перевозчик будет дважды в неделю. Учитывая, что с 15 февраля эта скандинавская страна отменила почти все карантинные ограничения, в том числе для туристов, спрос на билеты наверняка будет высоким.

- Самолеты Nordwind Airlines будут вылетать из Пулково по четвергам и воскресеньям в 17:20 и прибывать в международный аэропорт Осло, Гардермуэн в 18:25, - сообщает пресс-служба воздушной гавани Северной столицы.

Обратные рейсы из Осло назначены на четверг и воскресенье с вылетом в 19:30 и прибытием в Петербург в 22:35 (время указано местное).

Отметим, что по распоряжению норвежских властей, для въезда в страну не требуется даже сдача ПЦР-теста, а карантин отменен. Исключение -Шпицберген. Нужна лишь виза.

Однако точную и актуальную на момент поездки информацию необходимо будет уточнять у перевозчика, в справочной службе аэропорта или консульстве Норвегии.