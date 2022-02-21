Опубликован список улиц, на которых с 21 февраля установлено 118 фоторадаров

Водителям нужно внимательнее вести себя на дорогах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга опубликовал перечень из 118 адресов, на которых с 21 по 27 февраля будут установлены передвижные комплексы фиксации превышения скорости.

- Фоторадары установлены во всех районах города на Неве. Водителям нужно внимательнее вести себя на дорогах Центрального, Невского, Московского, Приморского и Курортного районов – там концентрация камер выше всего, - следует из опубликованного списка.

По два комплекса будут отслеживать лихачей в Петроградском, Выборгском и Калининском районах. За превышениями скорости на территории Фрунзенского района проследит один единственный фоторадар на проспекте Славы.

Напоминаем, что посмотреть полный список городских комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) можно на сайте Городского мониторингового центра.