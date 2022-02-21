В Шушарах первокурсница колледжа ударила ножом в грудь своего сожителя

17-летняя первокурсница пырнула сожителя после совместной попойки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

23-летнего мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии после поножовщины в Шушарах. На операционный стол любимого отправила скромная первокурсница, ученица «петровского колледжа». В минувшие выходные пара бурно отдыхала с употреблением алкоголя, а закончилось все ссорой и выяснением отношений.

- 22 февраля в 8:35 поступил сигнал о поножовщине в квартире на Валдайской улице. Прибывшим на место происшествия нарядом обнаружен мужчина 1998 года рождения, который с проникающей колото-резаной раной грудной клетки, в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ Джанилидзе, - сообщает источник «КП-Петербург».

В 9:25 на месте происшествия была задержана 17-летняя девушка, учащаяся 1-го курса «Петровского колледжа», которая, после распития алкогольных напитков, на фоне возникшего конфликта, нанесла ножевое ранение своему сожителю.

С места ЧП изъято три кухонных ножа. Девушка передана на руки своей матери под расписку с обязательством о явке.