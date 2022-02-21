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Общество21 февраля 2022 13:26

139 пар поженятся в Петербурге 22.02.2022

Данные привели в Комитете по делам ЗАГС
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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22.02.2022 - красивая дата для бракосочетания.

22.02.2022 - красивая дата для бракосочетания.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

139 пар петербургских молодоженов зарегистрируют свои отношения в красивую дату 22.02.2022. Чтобы добыть заветный номерок, женихам и невестам пришлось выстоять очереди. Особенно, если они хотели вступить в брак во Дворцах на Английской набережной или Фурштатской улице.

- Около 100 заявлений пришлись на Дворцы бракосочетаний, - пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на данные Комитета по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Оставшиеся 39 пар молодоженов распределены по районным ЗАГСам.

При этом, самые большие очереди традиционно наблюдаются среди желающих пожениться в теплое время, весной и летом. Там дата будет не особенно красивой из-за отсутствия двойки в обозначении месяца, зато свадебные фотографии можно будет делать без опасения поскользнуться на гололеде или заморозить невесту до синевы.