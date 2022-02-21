КГИОП взял под охрану Конюшенный корпус княжеской дачи в Пушкине, где снимали «Шерлока Холмса»

Конюшенный корпус дачи князя Бориса Владимировича взяли под охрану. Фото: КГИОП.

Комитет по охране и использованию памятников Петербурга (КГИОП) утвердил предмет охраны в отношении Конюшенного корпуса, относящегося к Даче великого князя Бориса Владимировича в Пушкине.

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения, расположенного оп адресу: город Пушкин Московское шоссе, дом 5, литера Б, - говорится в документе, опубликованном на сайте Смольного.

Отметим, что история дачи великого князя Бориса Владимировича - двоюродного брата императора Николая II, крайне интересна. Ее князю на двадцатилетие подарила его крестная, по совместительству королева Англии Виктория. Здание в традиционном британском стиле доставили разобранном виде из Англии, а потом собрали на специально выделенном участке в Пушкине.

Из комплекта получилось две постройки - сама дача и конюшни. Строительство длилось около двух лет и было завершено 1897 году.

Сейчас здесь располагается Пушкинский филиал НИИ Растениеводства, а киноманам дача известна по фильму Игоря Масленникова о приключениях Шерлока Холмса. В серии «Охота на тигра» главный корпус сыграл роль дома сэра Рональда Адэра, убитого полковником Мораном.