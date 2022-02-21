Петербург получит почти 300 млн рублей на лекарства для пациентов с COVID

Санкт-Петербургу выделили 294, 696 тысяч рублей на закупку препаратов пациентам с коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербургу выделили 294, 696 тысяч рублей на закупку препаратов пациентам с коронавирусом. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщает пресс-служба Смольного.

- Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о предоставлении городу межбюджетного трансферта из средств фонда Правительства РФ. Деньги направят на лекарства ковид-больным, которые проходят лечение амбулаторно, - отметили в пресс-службе.

С начала года российское правительство из резервных фондов направило в Петербург более 1, 2 миллиардов рублей.

Напомним, ранее «КП-Петербург» сообщала, что из федерального бюджета Санкт-Петербургу выделили 3,5 миллиарда рублей на выплаты медикам, работающим с COVID.