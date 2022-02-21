Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 февраля 2022 14:39

Сотрудники Росгвардии Петербурга помешали таксисту похитить женщину

На пересечении Замшина и Васенко женщину против ее воли засунули в авто
Анастасия СОБОЛЕВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Водитель такси насильно усадил в свой Hyundai женщину и попытался увезти ее в неизвестном направлении.

Водитель такси насильно усадил в свой Hyundai женщину и попытался увезти ее в неизвестном направлении.

Утром 21 февраля на дорогах Калининского района Санкт-Петербурга разыгралась драма в стиле «лихих 90-х». На перекресте улиц Замшина и Васенко водитель такси насильно усадил в свой Hyundai кричащую о помощи женщину и попытался увезти ее в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

- Приметы автомобиля и водителя передали всем дежурным отрядам и объявили план «Перехват». Похитителю не удалось «сбежать в закат»: наряд вневедомственной охраны обнаружил иномарку возле одного из домов на Полюстровском проспекте, - отметили в пресс-службе.

Росгвардейцы заблокировали двери авто и задержали водителя. В салоне находилась потерпевшая с побоями на лице. После задержания обоих доставили в отдел полиции.