Сотрудники Росгвардии Петербурга помешали таксисту похитить женщину

Водитель такси насильно усадил в свой Hyundai женщину и попытался увезти ее в неизвестном направлении.

Утром 21 февраля на дорогах Калининского района Санкт-Петербурга разыгралась драма в стиле «лихих 90-х». На перекресте улиц Замшина и Васенко водитель такси насильно усадил в свой Hyundai кричащую о помощи женщину и попытался увезти ее в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

- Приметы автомобиля и водителя передали всем дежурным отрядам и объявили план «Перехват». Похитителю не удалось «сбежать в закат»: наряд вневедомственной охраны обнаружил иномарку возле одного из домов на Полюстровском проспекте, - отметили в пресс-службе.

Росгвардейцы заблокировали двери авто и задержали водителя. В салоне находилась потерпевшая с побоями на лице. После задержания обоих доставили в отдел полиции.