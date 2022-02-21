Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье21 февраля 2022 15:05

Беглов заявил о том, что волна «омикрона» в Петербурге пошла на убыль

По словам губернатора, в городе есть устойчивая тенденция на улучшение эпидситуации
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
"Омикрон" сдает свои позиции в Петербурге.

"Омикрон" сдает свои позиции в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что в городе пошла на убыль волна «омикрона». Немного статистики – в пик пятой волны коронавируса в Северной столице на дому лечились более 270 тысяч зараженных пациентов, к 21 февраля их число сократилось до 123 тысяч. По словам губернатора, эпидситуация продолжает улучшаться, поэтому часть ограничений убрали, в том числе запрет на плановую помощь в поликлиниках.

- На прошлой неделе в Петербурге начался устойчивый тренд на улучшение эпидситуации. Она по-прежнему остается непростой. Но ряд ключевых показателей указывают, что волна, вызванная штаммом «омикрон», пошла на убыль. Недавние ограничительные меры позволили существенно разгрузить наше первичное звено, - отмечает губернатор.

Добавим, что в Смольном не исключают скорую отмену и QR-кодов, и других ковидных запретов. Все будет зависеть от сознательности горожан и развития эпидситуации, как подчеркивают власти.