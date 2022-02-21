В Петербурге более тысячи волонтеров доставляют лекарства больным коронавирусом

Волонтеры продолжают помогать петербуржцам, зараженным коронавирусом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге более 1 тысячи волонтеров доставляют лекарств от коронавируса на дом к больным. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе традиционного радиообращения к горожанам. Как отмечает градоначальник, борьба с пиком «омикрона» не была бы такой эффективной, если бы не помощь добровольцев. Напомним, в Северной столице чуть улучшилась эпидситуация, так что власти даже ослабили ограничения для общепита и развлекательных заведений.

- Сегодня 400 волонтеров-медиков помогают городским больницам и поликлиникам бороться с коронавирусом. 1 044 добровольца доставляют лекарственные наборы больным на дом, - отметил губернатор.

Добавим, что на дому сейчас лечатся более 123 тысячи горожан, болеющих пневмонией или ковидом. В стационарах остаются почти 8 тысяч зараженных.