Служебная овчарка укусила маленького ребенка в аэропорту Пулково

В Пулково служебная овчарка укусила четырехлетнего ребенка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Служебная овчарка укусила четырехлетнего ребенка в аэропорту Пулково. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах. Все произошло в воскресенье, 20 февраля. С ребенком находилась мать, как вдруг в один момент малыша в плечо «зацепил» песик. По словам матери, к ним тут же подошли полицейские и попросили прощения.

- Со слов родителя, сотрудники МВД сослались на неопытность служебной собаки. Овчарка еще молодая. Мать пожаловалась в полицию и попросила провести с ней медицинскую консультацию, ее заявку перевели в службу скорой помощи, - отметил источник «КП-Петербург».

Добавим, что заявку матери ребенка зарегистрировали в книге учета сообщений о преступлениях при управлении на транспорте МВД по СЗФО. Ведется проверка происшествия:

- 20 февраля около 19 часов наряд полиции, в состав которого входил кинолог ЦКС ЛО МВД России в аэропорту Пулково со служебной собакой, выполнял свои обязанности на привокзальной площади пассажирского терминала аэропорта.

Проходившие мимо наряда женщина и ее малолетний ребенок оказались на слишком близком расстоянии от собаки, которая от неожиданности прихватила девочку за куртку в области левого плеча, тем самым причинив ссадину. Кинолог незамедлительно убрала собаку и, подойдя к женщине, принесла свои извинения.

В настоящее время ребенок проходит амбулаторное лечение, госпитализация не потребовалась. Претензий по факту случившегося мама девочки не имеет.

По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка правильности действий кинолога.