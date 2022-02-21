Экс-начальник Кингисеппской таможни получил 8 лет тюрьмы за взятку

Шесть лет назад таможенник от нескольких юрлиц получил взяток на общую сумму в 27 тысяч долларов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего начальника Кингисеппской таможни к восьми годам заключения в колонии строго режима за взятку в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

- Суд установил, что шесть лет назад таможенник от нескольких юрлиц получил взяток на общую сумму в 27 тысяч долларов (около 1,8 млн рублей). Взамен на деньги экс-начальник обещал покровительство на поприще международной торговли. В частности, обвиняемый освобождал «давших на лапу» торговцев от уплаты пошлин, - уточнили в пресс-службе.

Сотрудники ФСБ РФ по Петербургу задержали взяточника в мае 2018. Он находился под арестом три года, а в мае 2021 суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

Сегодня суд назначил бывшему начальнику таможни Кингисеппа наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере более 3,5 млн рублей. Согласно решению суда, также таможенник в ближайшие пять лет не сможет занимать должности на госслужбе. Свою вину подсудимый не признал.