Фигуристов Мишину и Галлямова не будут лишать призовых денег после допинг-скандала с Валиевой

Фигуристы завоевали золото Пекина в командном зачете вместе с Камилой Валиевой. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургских спортсменов не будут лишать премиальных денег за золото Олимпиады после допинг-скандала с Камилой Валиевой. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали награду высшей пробы в командном зачете. После этого стало известно, что у их коллеге по команде была положительная допинг-проба, сделанная еще в декабре 2021 года. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвертое место. Награждение по итогам командного турнира, где Россия выиграла золото до получения сообщений о допинг-пробе, перенесли до выяснения всех обстоятельств дела.

Как положено, спортсменам перечислят денежные премии за призовые места. Петербургским фигуристам Смольный выплатит 5 миллионов за золото. Как рассказал источник «КП-Петербург» в спортивных кругах, Мишиной и Галлямову перечислят деньги несмотря на скандал.

- По нашим спортсменам еще не приняли решения и официально медаль у них никто не забирал, - заметил собеседник.

К слову, фигуристы получат от Петербурга еще по полтора миллиона за бронзу. А также призовые от страны за золото 4 миллиона рублей и за бронзу – 1,7 миллиона.