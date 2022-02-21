Петербурженка обвинила экстрасенса в потере ребенка во время беременности

Петербурженка отдала 400 тысяч рублей экстрасенсу, чтобы забеременеть, но в итоге потеряла ребенка на третьем месяце. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Петербурга обвинила экстрасенса в потере ребенка на третьем месяце беременности. 31-летняя женщина пожаловалась на «волшебника» в полицию. Подробности драматичной истории «КП-Петербург» узнала от источника в правоохранительных органах. По словам женщины, она обратилась за помощью к экстрасенсу в декабре 2020 года, чтобы ей помогли забеременеть. Поначалу «магия» работала, но потом в жизни петербурженки началась черная полоса.

- Женщина говорит, что после обращения к экстрасенсу у нее сразу пошел в гору бизнес. На услуги «мага» она потратила 400 тысяч рублей, из них 350 тысяч перевела на банковскую карту, а еще 50 тысяч отдала лично в руке в сауне в Дмитровском переулке. Однако на третьем месяце заявительница потеряла ребенка, а бизнес стал давать только убытки, - сообщает источник «КП-Петербург».

Итого женщина хочет вернуть 400 тысяч рублей. К проверке подключились сотрудники уголовного розыска. Не исключено, что мошенницу вскоре задержат.