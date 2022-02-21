Ленобласть еще больше ослабила «антиковидное» постановление

Дети в Ленобласти смогут вернуться на занятия в кружки и секции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в понедельник, 21 февраля, подписал очередные послабления коронавирусных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

- Больше всего пунктов в постановлении касаются несовершеннолетних жителей Ленобласти. Так, с начала этой недели дети смогут вернуться на занятия в кружки и секции. Они также смогут посещать бассейны, фитнес-центры и спортивные учреждения. С 21 февраля в поликлиниках области возобновляются профилактические осмотры детей, - отметили в пресс-службе.

Взрослым любителям спорта Ленинградской области начиная с этой недели можно проводить массовые спортивные мероприятия на свежем воздухе. Провести соревнования в помещении можно будет только при условии отсутствия зрителей в зале.

Областные власти установили сроки действия паспортов коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции, оформляемые предпринимателями.

- Паспорта, оформленные до 31 октября 2021 года включительно, действуют до 30 апреля 2022 года, а оформленные с 1 ноября 2021 года до 20 февраля 2022 года включительно – в течении полугода с момента оформления. Срок паспорта коллективного иммунитета к COVID19 оформленный с 21 февраля 2022 года будет определяться сроком действительных QR-кодов сотрудников с ближайшей датой, но составляет не менее трех месяцев с момент их оформления, - говорится в постановлении.

Запрет на массовые и спортивные мероприятия для детей продлили до 13 марта. Вместе с тем, муниципальные и региональные массовые мероприятия разрешены с ограничением по численности: в красной зоне до 350, в желтой – до 500, в зеленой – до 700 человек. Для всех остальных мероприятия – 50,100 и 150, соответственно.