Машина провалилась в яму с кипятком на юге Петербурге

На Лени Голикова прорвало трубу. Фото: vk.com/spb_today

Картинку как при апокалипсисе могли видеть из своих окон жители улицы Лени Голикова. В ночь на 22 февраля здесь прорвало теплотрассу. Все вокруг заволокло паром, а в яму с кипятком провалилась черная иномарка.

- На Лени Голикова машина провалилась под асфальт. На перекрестке с проспектом Ветеранов. Прорвало в начале первого ночи, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

По их словам, несмотря на то, что прорыв произошел в начале ночи, ремонтников не было видно до утра. При этом, место аварийным службам хорошо знакомо: «На этом месте стабильно раз в месяц копают».

Водитель иномарки, провалившейся в яму с кипятком, получил травмы и был госпитализирован: «в скорую положили и оказывали помощь».

В «Теплосети», которой принадлежит проблемный участок, подтвердили госпитализацию водителя.

- Он находится в НИИ имени Джанелидзе. Компания готова оказать всю необходимую помощь в реабилитации, - сообщает пресс-служба.

По причине коммунальной аварии в некоторых близлежащих домах было отключено тепло. Где-то батареи снова горячие, а другие горожане до сих пор жалуются на холод в квартире.

Завершить ремонт обещают в течение 22 февраля.