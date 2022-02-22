Циклон «Франклин» принес мокрый снег с дождем в Петербург

В Петербурге опять слякоть. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург снова оказался во власти циклона. Во вторник погоду в Северной столице будет формировать центральная часть гостя с северной Атлантики, имя которому «Франклин». Его усилиями небо в городе закроют облака, а температура уйдет в заметный «плюс».

- В течение дня пройдет мокрый снег, местами переходящий в дожди. На дорогах и тротуарах возможна гололедица. Температура воздуха +1…+3 градуса, по области -1…+4, - сообщает метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Ветер ожидается юго-западный, с переходом на северо-западный умеренный. Атмосферное давление пойдет вверх, но составит всего 743 мм ртутного столба, что заметно ниже нормы.

Однако, уже завтра слякоть закончится. В Северной столице подморозит до -5 градусов, а из-за туч выглянет солнце. Гололед при этом будет очень сильным. 23 февраля грозит стать еще и «днем жестянщика».