В Петербург вернулись спортсмены, принимавшие участие в зимней Олимпиаде в Пекине

В Петербург вернулись фигуристы, участвовавшие в Олимпийских играх. Фото: Артем КИЛЬКИН

Часть петербургских олимпийцев вернулась в родной город утром 22 февраля. На Московском вокзале участников зимних игр в Пекине встречали родные, близкие и корреспонденты «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

- Приехали участники Олимпиады, фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Напомним, что в соревнованиях спортивных пар ученики Тамары Москвиной заняли четвертое место. При этом спортсмены уверены, что судьи недодали им баллов за хороший прокат. Победителями соревнований стала пара китайских фигуристов.

- Мы горды, что представляли на Олимпиаде нашу страну. Надеемся, в будущем наши результаты станут лучше и страна будет гордиться нами, - рассказала журналистам Александра Бойкова.

А вот остальные участники Олимпиады, представлявшие Петербург, на «Красной стреле» не прибыли. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, ставшие бронзовыми призерами, задержались на базе сборной России в подмосковном Красногорске.

Напомним, что всего на Олимпийских играх Петербург представляли три десятка спортсменов.