В Петербурге полиция задержала троицу рецидивистов из BMW, угрожавших пистолетом пенсионерке

В Петербурге ввели план "Перехват" ради задержания агрессивного водителя BMW. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге полиция ввела план «Перехват», чтобы задержать водителя буйного водителя BMW, который угрожал пистолетом попутному автомобилю. В соседнем авто находилась пенсионерка. Женщина не оценила такой грубости и сообщила о хаме в МВД. Сам дорожный конфликт произошел в понедельник, 21 февраля, около 17:20 на перекрестке Чернышевского и Фурштатской. Полиция перехватила BMW уже через 14 минут.

- В салоне иномарки находились трое человек: двое мужчин и 30-летняя женщина. Всех ранее судили. Водителя и пассажиров доставили в отдел полиции, на них составили административные протоколы, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.