Зарплаты IT-специалистов из Петербурга выросли, несмотря на падение прибыли компаний

Зарплаты "айтишников" в Петербурге взлетели вверх, а прибыль компаний снизилась. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге внезапно выросли зарплаты работников из IT-сферы. При этом доходы самих компаний упали. Данные за последние 9 месяцев 2021 года приводит «РБК-Петербург» со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. По сравнению с 2020-м рост зарплаты у «айтишников» выросли аж на 33%. При этом в Северной столице прилично выросли общие налоговые поступления в казну Смольного от доходов IT-компаний.

- Как сообщили в городском комитете финансов, увеличение налоговых отчислений к 2020 году составило 3,163 млрд руб лей (рост на 7,7%, до 44,03 млрд рублей), в том числе по НДФЛ — 4,883 млрд рублей (рост на 19,2%, до 30,375 млрд рублей), - уточняют в издании.

Итого, по мнению экспертов-аналитиков, налоги растут исключительно из-за роста НДФЛ, поскольку легальных зарплат в IT-сфере становится все больше.