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Происшествия22 февраля 2022 7:16

В Петербурге мигрант на «Солярис» сбил ребенка на пешеходном переходе

Ребенка госпитализировали с ушибом лица
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Мигранта, сбившего ребенка на переходе, вышлют из России.

Мигранта, сбившего ребенка на переходе, вышлют из России.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Петербурга задержала водителя «Хендэ Солярис», который сбил 12-летнего ребенка на пешеходном переходе. Авария произошла днем 21 февраля на проспекте Тореза. За рулем иномарки находился мигрант одной из среднеазиатских стран СНГ.

- Около 16 часов у дома 40 по проспекту Тореза водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», совершил наезд на переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора несовершеннолетнего 2009 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший ребенок был госпитализирован с ушибом лица. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.

Водителя иномарки задержали доставили в полицию. За нарушение правил дорожного движения на него составили административный протокол. Что в случае с иностранным гражданином предусматривает выдворение за пределы России.