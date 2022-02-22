Суд Петербурга отправил экс-инспектора полиции на 8,5 лет в колонию за взятки

В Петербурге осудили экс-полицейских за взятки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге огласили приговор двум бывшим сотрудникам правоохранительных органов, которых обвиняют в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и получении взяток.

- В 2019 году двое полицейских мужчина и женщина вступили в преступный сговор. Они останавливали прохожих Северной столицы, отводили в отделение полиции и вымогали взятки за наркотики, которые якобы находили у задержанных, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отработать вдвоем эту схему им удалось дважды. В первый раз все прошло по плану, у станции метро «Садовая» у них получилось «развести» горожанина на 136, 4 тысячи рублей. Второй раз афера сорвалась – задержанный оборотнями в погонах мужчина отказался проводить досмотр без понятых. Тогда полицейские побили его и составили на него же протокол об административном правонарушении.

Позднее полицейский решил выйти на дело без своей коллеги. Таксиста, через которого преступник планировал получить взятку, задержали стражи порядка. Так мошенники сами оказались в полиции в качестве задержанных.

Суд признал подельников виновными: экс-сотрудницу правоохранительных органов отправили в колонию общего режима на 8,5 лет и оштрафовали на 500 тысяч рублей, ее коллегу приговорили к 6,5 годам условно со штрафом в 300 тысяч рублей.

Женщина свою вину не признала, она несколько раз меняла показания на суде. Мужчина признал свою виновность в содеянном.