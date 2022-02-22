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Общество22 февраля 2022 8:52

Петербург отказался от мусоросжигательных заводов

Отходы города и области будут перерабатывать на современных комплексах
Анастасия СОБОЛЕВА
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В Петербурге и Ленобласти в рамках «мусорной концепции» построят пять современных комплексов по переработке отходов.

В Петербурге и Ленобласти в рамках «мусорной концепции» построят пять современных комплексов по переработке отходов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Строительство мусоросжигательных заводов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не входит в единую концепцию обращения с отходами. Вместо этого на территории двух субъектов построят предприятия по переработке отходов. Об этом рассказали в ходе расширенного совещания, посвященного поручению президента РФ Владимира Путина в минувший понедельник.

- Проблемы в этой сфере копились годами и на сегодняшний день носят системный характер. Изменить ситуацию с переработкой мусора помогут только кардинальные меры, которые перестроят существующую архитектуру отрасли, - заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Козлов подчеркнул, что президент поставил перед региональными властями четкие задачи. Необходимо к 2030 году в два раза снизить объём отходов, направляемых на полигоны, а также внедрить раздельный сбор мусора.

По данным пресс-службы Смольного, в Петербурге и Ленобласти в рамках «мусорной концепции» построят пять современных комплексов по переработке отходов.