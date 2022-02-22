В Петербурге падает количество больных ковидом в стационарах и на дому

В Петербурге падает количество госпитализаций и больных в ковидных стационарах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжает снижаться количество больных коронавирусом в стационарах и на дому. Об этом можно судить исходя из отчета Смольного о главных показателях эпидситуации. За выходные в ковидных больницах стало меньше на 100 пациентов. А вот в амбулаторном звене за два дня вылечились от инфекции около 7 тысяч человек. Сейчас, по данным на 22 февраля, на дому лечатся 115 258 петербуржцев.

- За выходные снизилось и количество госпитализации. В стационары поступил 291 человек. При этом выписали только 140 пациентов. В реанимации продолжают лежать 604 человека, из них к ИВЛ подключены 313 больных, - сообщается в документе Смольного.

Несмотря на то, что карантин из-за «омикрона» сократили до недели, в Петербурге в такой изоляции находятся еще 507 человек. Что касается показателей вакцинации, то за выходные горожане прививались традиционно скромно – закончили цикл вакцинации 1,3 тысячи петербуржцев, а первично 511.