В Петербурге упал с балкона мальчик-пловец, подающий олимпийские надежды

В Петербурге врачи спасают мальчика-пловца, которого называют олимпийской надеждой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге упал с балкона на высоте шестого этажа мальчик-пловец, который выиграл медаль на городском турнире «Олимпийские надежды». Все произошло в одной из многоэтажек на Киришской улице вечером в понедельник, 21 февраля. Мальчика экстренно госпитализировали. У юного спортсмена диагностировали кататравму, ушиб грудной клетки, компрессионный перелом позвонка и гематому на лице. К счастью, ребенок не в реанимации.

- Медики оценивают состояние пациента как средней степени тяжести. Известно что семья у него полная и на учете ПДН не состоит. Сам ребенок учится хорошо, в шестом классе, отношения с одноклассниками нормальные. По предварительной информации, вечером понедельника мальчик поссорился с мамой, - сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По факту происшествия полиция проводит проверку. К родителям выезжали и следователи.