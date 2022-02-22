Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт22 февраля 2022 9:57

В оргкомитете опровергли слухи о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга

Ранее обратное утверждали британские СМИ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Финал Лиги чемпионов из Петербурга не перенесут.

Финал Лиги чемпионов из Петербурга не перенесут.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Гендиректор оргкомитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин опроверг слухи британских СМИ о том, что концовку престижного еврокубка могут перенести из Петербурга в Англию. Ранее об этом утверждали лондонские журналисты, ссылавшиеся на нестабильную военно-политическую обстановку на востоке Украины. Одна Сорокин подчеркивает, что подготовка к финалу турнира в Северной столице ведется планово, сейчас Смольный набирает волонтеров. Комитет по спорту слухи о переносе турнира комментировать не стал.

- УЕФА оперирует вне политического контекста. У оргкомитета и футбольного союза никаких обсуждений на тему переноса не было. Ждем приезда более 50 тысяч иностранных болельщиков, - отметил гендиректор оргкомитета в разговоре с ТАСС.

Добавим, что ранее в УЕФА остались довольны подготовкой Петербурга к финалу Лиги чемпионов, ее даже назвали стопроцентной. Известно, что для иностранных болельщиков команд-финалистов выделят бесплатные билеты.