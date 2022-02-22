В оргкомитете опровергли слухи о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга

Финал Лиги чемпионов из Петербурга не перенесут. Фото: Олег ЗОЛОТО

Гендиректор оргкомитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин опроверг слухи британских СМИ о том, что концовку престижного еврокубка могут перенести из Петербурга в Англию. Ранее об этом утверждали лондонские журналисты, ссылавшиеся на нестабильную военно-политическую обстановку на востоке Украины. Одна Сорокин подчеркивает, что подготовка к финалу турнира в Северной столице ведется планово, сейчас Смольный набирает волонтеров. Комитет по спорту слухи о переносе турнира комментировать не стал.

- УЕФА оперирует вне политического контекста. У оргкомитета и футбольного союза никаких обсуждений на тему переноса не было. Ждем приезда более 50 тысяч иностранных болельщиков, - отметил гендиректор оргкомитета в разговоре с ТАСС.

Добавим, что ранее в УЕФА остались довольны подготовкой Петербурга к финалу Лиги чемпионов, ее даже назвали стопроцентной. Известно, что для иностранных болельщиков команд-финалистов выделят бесплатные билеты.