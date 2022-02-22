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Происшествия22 февраля 2022 10:05

Неизвестный мужчина оголялся перед пятиклассниками во время урока физкультуры в Ленобласти

Родители испуганной школьницы обратились в полицию
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Сейчас по данному факту проводится проверка

Сейчас по данному факту проводится проверка

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Урок физической культуры для пятиклассников одной из школ Всеволожска закончился обращением в полицию. Во время лыжной тренировки 12-летняя девочка заметила у забора подозрительного мужчину.

- Девочка рассказала, что вместе с одноклассниками каталась на лыжах на территории школы. Когда ехала вдоль забора, увидела мужчину в голубой медицинской маске, который подошел и, резко развернувшись, показал ей свой половой орган. Девочка перепугалась и убежала, а он подошел к калитке и продолжил смотреть на нее и других ребят, - сообщил источник "КП-Петербург".

Рассказать о произошедшем взрослым пятиклассница решилась не сразу, но потом все же пожаловалась учителю физкультуры. Тот попытался догнать извращенца, но неизвестный мужчина успел забежать в парадную соседнего дома.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Согласно приметам, которые успела разглядеть школьница, мужчина был русский, 45-55 лет, ростом примерно 175 сантиметров.