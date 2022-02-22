Беглов поддержал решение Путина признать ДНР и ЛНР

Александр Беглов признал ДНР и ЛНР вслед за Владимиром Путиным. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал решение президента Владимира Путина о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. Напомним, глава государства подписал соответствующие указы вечером в понедельник, 21 февраля. С мнением Александра Беглова насчет поступка президента согласен и председатель Заксобрания Северной столицы Александр Бельский.

- Признание Донецкой и Луганской народных республик – прямое следствие информационной и военной эскалации напряженности со стороны Украины и поддерживающих ее западных держав, - считают первые лица Санкт-Петербурга.

В сообщении Смольного подчеркивается, что на угрозы Запада о новых санкциях не стоит обращать внимание, ведь во главу угла ставятся человеческие жизни соседей России. При этом Александр Беглов добавляет, что Северная столица окажет помощь ДНР и ЛНР, если она потребуется.