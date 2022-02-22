Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 февраля 2022 11:05

В Петербурге суд дал 8,5 лет колонии водителю-наркоману, отправившему на тот свет двух пассажиров

Кроме этого мужчина должен будет выплатить родным погибших по 1 млн рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Петербурге осудили водителя-наркомана, чьи пассажиры погибли в жестком ДТП.

В Петербурге осудили водителя-наркомана, чьи пассажиры погибли в жестком ДТП.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд отправил на 8,5 лет в колонию общего режима водителя «Киа» Александра Алексеенкова, который угодил в ДТП на Петергофском шоссе 30 декабря 2020 года. Напомним, в результате аварии погибли двое пассажиров мужчины. Следствие установило, что водитель перебрал со всем запрещенным до того, как сесть за руль, - в крови нашли следы наркотиков и алкоголя. Пассажиры при этом даже не пристегнулись, зная о состоянии приятеля.

- Алексеенков столкнулся с попутным автомобилем, после чего машину отбросило во встречную машину. Свою вину подсудимый признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет в ИК общего режима с запретом на управление автомобилем сроком на 2 года, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что горе-водитель выплатит по 1 млн рублей компенсации морального вреда родным погибших пассажиров.