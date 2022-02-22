Школьник из Петербурга выжил после падения с 6 этажа

Мама ребенка попросила прохожего вызвать скорую Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 21 февраля на улице Киришской Калининского района Петербурга 36-летняя женщина нашла своего сына под окнами многоэтажки. 12-летний мальчик выпал с общего балкона 6 этажа.

- Женщина рассказала, что выбежала из дома и увидела своего ребенка, лежащим на земле. Она же попросила прохожего вызвать скорую. На реанимобиле он был госпитализирован в Детскую городскую больницу №19. Врачи диагностировали у него ушибы грудной клетки, левого легкого, гематому лица и перелом позвонка, - сообщил источник "КП-Петербург".

Сейчас мальчик находится в больнице в состоянии средней тяжести. По словам родителей, проблем в отношениях у них нет. В школе сын учится неплохо, с одноклассниками дружит, также занимается в спортивной секции по плаванию.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.