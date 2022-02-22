Врач из Петербурга спасла жизнь запаниковавшей пассажирке самолета

Доцент Педиатрического университета из Петербурга спасла жизнь пассажирке самолета. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Медик из Педиатрического университета спасал жизнь пассажирке самолета прямо во время полета. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе СПбГПМУ. Доцента Ирину Кузнецову отправили в командировку. Рейс летел до Красноярска, спустя два часа после взлета к пассажирам обратилась бортпроводница с просьбой помочь 50-летней женщине, которая начала неожиданно задыхаться.

- Оказалось, что пассажирка недавно переболела коронавирусом, летела к больной матери. Она начала задыхаться, резко понизилось давление, случилась истерика и паническая атака. Мы с бортпроводниками начали оказывать ей помощь, - цитируют врача Ирину Кузнецову в пресс-службе университета.

К счастью, в аптечке на воздушном борту оказалось все необходимое для спасения пострадавшей женщины. Пригодился и медицинский кислород. Состояние пассажирки стабилизировали, в Красноярске ее забрали медики «скорой». К слову, авиакомпания официально поблагодарила доцента вуза за помощь.