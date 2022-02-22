Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 февраля 2022 11:23

Врач из Петербурга спасла жизнь запаниковавшей пассажирке самолета

Женщина внезапно начала задыхаться во время полета
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Доцент Педиатрического университета из Петербурга спасла жизнь пассажирке самолета.

Доцент Педиатрического университета из Петербурга спасла жизнь пассажирке самолета.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Медик из Педиатрического университета спасал жизнь пассажирке самолета прямо во время полета. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе СПбГПМУ. Доцента Ирину Кузнецову отправили в командировку. Рейс летел до Красноярска, спустя два часа после взлета к пассажирам обратилась бортпроводница с просьбой помочь 50-летней женщине, которая начала неожиданно задыхаться.

- Оказалось, что пассажирка недавно переболела коронавирусом, летела к больной матери. Она начала задыхаться, резко понизилось давление, случилась истерика и паническая атака. Мы с бортпроводниками начали оказывать ей помощь, - цитируют врача Ирину Кузнецову в пресс-службе университета.

К счастью, в аптечке на воздушном борту оказалось все необходимое для спасения пострадавшей женщины. Пригодился и медицинский кислород. Состояние пассажирки стабилизировали, в Красноярске ее забрали медики «скорой». К слову, авиакомпания официально поблагодарила доцента вуза за помощь.