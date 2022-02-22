Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 11:42

Жителям Петербурга автоматически начислят региональную социальную доплату к пенсии

Теперь бабушкам и дедушкам не надо подавать персональную заявку на допвыплату
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
В Петербурге пенсионерам теперь будут автоматически начислять региональные социальные доплаты.

В Петербурге пенсионерам теперь будут автоматически начислять региональные социальные доплаты.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Петербурга автоматически получат региональные социальные доплаты к пенсии. Об этом распорядился губернатор Северной столицы Александр Беглов. Градоначальник подписал соответствующие изменения в «социальном» постановлении. По данным Смольного, новые правила вступают в силу с 1 января 2022 года. Объясняя простым языком, пенсионерам теперь не надо подавать персональную заявку на дополнительную выплату.

- С 1 января 2022 года региональная социальная доплата к пенсии предоставляется в беззаявительном порядке, - сухо отмечает пресс-служба Смольного.

Добавим, что петербургские власти приняли изменения из-за соответствующих требований федерального законодательства.