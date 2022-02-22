Жителям Петербурга автоматически начислят региональную социальную доплату к пенсии

В Петербурге пенсионерам теперь будут автоматически начислять региональные социальные доплаты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Петербурга автоматически получат региональные социальные доплаты к пенсии. Об этом распорядился губернатор Северной столицы Александр Беглов. Градоначальник подписал соответствующие изменения в «социальном» постановлении. По данным Смольного, новые правила вступают в силу с 1 января 2022 года. Объясняя простым языком, пенсионерам теперь не надо подавать персональную заявку на дополнительную выплату.

- С 1 января 2022 года региональная социальная доплата к пенсии предоставляется в беззаявительном порядке, - сухо отмечает пресс-служба Смольного.

Добавим, что петербургские власти приняли изменения из-за соответствующих требований федерального законодательства.