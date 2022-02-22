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Общество22 февраля 2022 11:50

В Петербурге учредили награду за увековечивание памяти погибших защитников Отечества

Ее будут ежегодно вручать поисковикам, авторам тематических статей и создателям мемориальных музеев
Анастасия СОБОЛЕВА
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В Петербурге учредили знак отличия «За вклад в дело увековечения памяти погибших при защите Отечества».

В Петербурге учредили знак отличия «За вклад в дело увековечения памяти погибших при защите Отечества».

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга учредили знак отличия «За вклад в дело увековечения памяти погибших при защите Отечества». Губернатор Северной столицы Александр Беглов во вторник, 22 февраля, подписал соответствующее постановление.

- Правительство Петербурга будет награждать горожан, в частности, за проведение поисковой работы, захоронение и перезахоронение останков солдат, а также создание мемориальных музеев и памятных знаков на местах военных действий, - следует из текста документа.

Кроме того, знаком отличия поощрят авторов публикаций в СМИ о погибших защитниках Отечества и произведений литературы и искусства на тему сохранения памяти о советских воинах.

В Смольном уточнили, что ежегодно будут награждать не более десяти отличившихся в увековечении памяти защитников страны. Денежное или иное материальное поощрение не предусмотрено.