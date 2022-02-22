Переболевшие коронавирусом активно лечатся в санаториях Петербурга

В санаториях Петербурга ажиотаж туристов, которые походят реабилитацию после ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Переболевшие коронавирусом активно приезжают в петербургские санатории для реабилитации. Городское агентство медицинского туризма даже создало отдельный реестр таких оздоровительных учреждений. Туда попали 27 санаториев из северной столицы, в том числе из Сестрорецка, Комарово, Пушкина и Стрельны. Все эти учреждения подходят под методические рекомендации Минздрава и Института питания РАН. К тому же в санаториях города можно сэкономить до 20%.

- Санатории Петербурга участвуют в программе туристского кешбэка, пятый тур которой стартовал 18 января 2022 года. Оплатить тур можно до 12 апреля, а воспользоваться до 30 апреля включительно. Чтобы получить туристский кешбэк, тур необходимо оплатить исключительно банковской картой «Мир», - уточняют в пресс-службе петербургского агентства медицинского туризма».

К слову, Северная столица вошла в пятерку лучших регионов России за месяц действия очередного этапа программы кешбэка.