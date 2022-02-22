Двухлетняя девочка сломала череп на детской площадке Петербурга

Скорая забрала малышку прямо с детской площадки на улице Лени Голикова Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 21 февраля в детскую городскую больницу Петербурга поступила двухлетняя девочка с серьезными травмами. Скорая забрала малышку прямо с детской площадки на улице Лени Голикова.

- Ребенок упал с метровой высоты во время прогулки во дворе. Девочка ударилась затылком, - сообщил источник "КП-Петербург".

Малышку доставили в больницу в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом кости с переходом на основание черепа. Сейчас она находится в отделении реанимации, а полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.