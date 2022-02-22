Памятник конке не вернут к «Василеостровской» в срок

Стало известно, когда закончится реставрация василеостровской конки в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Знаменитая и горячо любимая среди жителей и гостей Санкт-Петербурга скульптурная композиция из упряжки, лошадей, кучера и вагончика должна была вернутся на свое место у станции метро «Василеостровская» до 28 февраля. Исполнитель контракта в 2,5 млн рублей по восстановлению памятника Анатолий Шабалин сообщил, что подрядчик не укладывается в отведенные сроки. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили «Невские новости».

- Процесс восстановления затянулся из-за того, что много времени ушло на реставрацию каркаса конки - некоторые его элементы были полностью уничтожены. В настоящий момент идет работа по отделке памятника, после этого будет отдельное интерьерное решение внутри, - пояснил Шабалин.

Скульптурную группу с ретро-вагончиком, внутри которого после реставрации начнут продавать прессу, кофе и сувениры, петербуржцы увидят на своем исконном месте не раньше середины марта.

Напомним, что памятник конке появился на 6-7-й линиях Васильевского острова в 2004 году и быстро стал одним из символов Петербурга. Он представлял собой копию вагона трамвая на конной тяге образца конца 19 века. В 2005 году конку дополнили скульптурами двух лошадей, которые в 2009 обзавелись кучером. До реставрации вагончик в конке использовали под билетные кассы.