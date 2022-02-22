Салют с фейерверком в честь 23 февраля прогремит у стен Петропавловки

У стен Петропавловской крепости состоится артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В девять часов вечера по московскому времени в среду, 23 февраля, у стен Петропавловской крепости в честь Дня защитника Отечества прогремит праздничный салют.
- Фейерверки также состоятся в Москве, Туле, Смоленске, Воронеже и Калининграде, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
По данным пресс-службы, в сопровождение салютов расчеты батареи 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии произведут более 30 артиллерийских залпов.
Каждый залп посвящён Героям СССР и России, военачальникам и труженикам тыла.
Ранее «КП-Петербург» составила список мест, откуда удобнее всего будет посмотреть салют в честь защитников Отечества.