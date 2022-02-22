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Общество22 февраля 2022 14:25

Материнская смертность резко выросла в Петербурге в 2022 году

А вот показатели младенческой смертности совпадают с прогнозами Смольного
Авторы (2):
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Материнская смертность в Петербурге побила прогнозы Смольного.

Материнская смертность в Петербурге побила прогнозы Смольного.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Материнская смертность резко выросла в Петербурге в 2022 году. Об этом заявил глава комздрава Дмитрий Лисовец во время планового заседания в Смольном. По словам чиновника, власти такой смертности не прогнозировали. Для наглядности – в текущем году произошло 54 таких несчастных случая, если считать на 100 тысяч родов с выжившим ребенком. А в 2021 году материнских смертей было в среднем 17 случаев.

- Что касается показателей младенческой и детской смертности, то они совпадают с нашим прогнозом, это 3,5 и 4,7 случаев на 100 тысяч населения, - отметил Дмитрий Лисовец.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что «скорая» в Северной столице в 91% случаев оперативно приезжает к пациенту на дом. А к «сердечникам» и вовсе приезжают чуть ли не всегда в течение 20 минут.