Девятибалльные пробки сковали движение транспорта в Петербурге перед 23 февраля

9-балльные пробки замедлили водителей Петербурга вечером 22 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Девятибалльные пробки зафиксировали в Петербурге вечером во вторник, 22 февраля. Водители жалуются на предпраздничную лихорадку перед Днем защитника Отечества, а также на последствия мощного снегопада. Осадки продолжают таять с ночи прошлого дня, коммунальщики планово чистят дороги как могут. Во вторник к вечеру особенно плотно стало практически во всем центре Северной столицы.

- На картах «покраснели» следующие места: Невский проспект, Садовая улица, набережные Фонтанки и Обводного канала. «Побагровел» и Дворцовый мост в обе стороны, а также 1-я линия Васильевского острова, - пишет «Мойка78».

Что касается ситуации на КАД, то и там пробки серьезные. В соцсетях наблюдаются жалобы жителей Рыбацкого и Шушар. Одно радует – завтра выходной. По данным аналитиков, плотность движения на дорогах снизится к 20:00.