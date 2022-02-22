Александр Беглов поручил увеличить объемы плановой медпомощи в Петербурге

В прошлом году в Петербурге открыли четыре госпиталя-трансформера для пациентов с коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил комитету здравоохранения увеличить объемы плановой помощи в 2022 году. На заседании правительства глава города наметил задачи ведомству. Во время пандемии в Северной столице продолжали делать плановые операции, оказывать лечение окнобольным. Теперь нужно увеличивать темпы, считает Беглов. Поэтому на эти цели выделяют 152,8 миллиарда рублей из бюджета.

- Наша система здравоохранения быстро сумела перестроиться на работу в условиях эпидемических подъемов. В период спада заболеваемости жизненно важно оперативно возвращать стационары к работе по основному профилю. Необходимо увеличивать объемы плановой помощи больным - потребность в ней высока, - заявил губернатор Александр Беглов.

В прошлом году в Петербурге открыли четыре госпиталя-трансформера для пациентов с коронавирусом. Их могут быстро переоборудовать в красные зоны во время пика заболеваемости. Поэтому удалось справиться с высокой нагрузкой во время четвертой и пятой волны.