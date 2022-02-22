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Здоровье22 февраля 2022 15:55

Александр Беглов поручил увеличить объемы плановой медпомощи в Петербурге

На эти цели выделены 152,8 млрд рублей из бюджета города
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
В прошлом году в Петербурге открыли четыре госпиталя-трансформера для пациентов с коронавирусом.

В прошлом году в Петербурге открыли четыре госпиталя-трансформера для пациентов с коронавирусом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил комитету здравоохранения увеличить объемы плановой помощи в 2022 году. На заседании правительства глава города наметил задачи ведомству. Во время пандемии в Северной столице продолжали делать плановые операции, оказывать лечение окнобольным. Теперь нужно увеличивать темпы, считает Беглов. Поэтому на эти цели выделяют 152,8 миллиарда рублей из бюджета.

- Наша система здравоохранения быстро сумела перестроиться на работу в условиях эпидемических подъемов. В период спада заболеваемости жизненно важно оперативно возвращать стационары к работе по основному профилю. Необходимо увеличивать объемы плановой помощи больным - потребность в ней высока, - заявил губернатор Александр Беглов.

В прошлом году в Петербурге открыли четыре госпиталя-трансформера для пациентов с коронавирусом. Их могут быстро переоборудовать в красные зоны во время пика заболеваемости. Поэтому удалось справиться с высокой нагрузкой во время четвертой и пятой волны.