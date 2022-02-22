Мать-деспот из Петербурга получила пять лет колонии за избиение маленькой дочери

В Петербурге суд отправил на пять лет в тюрьму горе-мать, которая кулаками воспитывала ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге суд отправил в колонию мать и отца, которые систематически избивали родную дочь. Жители Василеостровского района Тамара и Александр в течение пары месяцев летом 2020 года истязали малышку, позже у нее выявили тяжелые травмы. Более того, мать-деспот толком не кормила ребенка и не одевала его по сезону. В суде она пояснила, что испытывала раздражение от того, что девочка якобы не слушается ее. Мать так и не признала вину, но об ее характере подробно рассказал муж, ему в итоге не просто уменьшили возможный срок, но и отпустили.

- Суд назначил матери наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Отцу – 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года, - передает пресс-служба городской прокуратуры.

Что касается «папаши», то он единственный признал вину. Ребенка ему уже вряд ли вернут.