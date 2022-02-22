Жителям Ленобласти сохранили нормативы на заготовку древесины

Норматив на отопление остался неизменным - 15 кубометров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Закон позволяет жителям Ленинградской области приобрести древесину для отопления и строительства по фиксированным ставкам и упрощенной процедуре. На очередном заседании ЗакСобрания Ленобласти шла речь о значительном сокращении нормативов лесозаготовки. Так, для строительства жилого дома предлагалось выделять 100 куб. м древесины один раз в 30 лет (сейчас 150 куб. м в 10 лет), для восстановления домов после пожаров и стихийных бедствий - 50 куб. м (сейчас 150 куб. м) и для отопления - 10 куб. м (при нынешних 15 куб. м). Инициатором изменений в закон «О внесении изменений в областной закон «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Ленинградской области» выступил губернатор Ленобласти.

Депутаты с такими кардинальными сокращениями не согласились. На отопление решили норматив не менять, для ремонта позволить 100 куб. м, а также сохранить норматив для строительства на уровне 150 куб. м для многодетных семей. Также депутаты приняли решение создать рабочую группу по подготовке предложений по внесению изменений в законодательство Ленобласти в части предоставления дополнительных возможностей для реализации права граждан на получение древесины для собственных нужд.

- Поправки в 108-оз приняты на основании статьи 30 Лесного Кодекса РФ, где каждый гражданин Российской Федерации имеет право получать древесину, идти в лес и ее заготавливать. Вносимые ранее поправки в данный закон сначала уменьшали количество заготавливаемой древесины, но депутатами комиссии по экологии и природопользованию был проведен круглый стол. На нем были заслушали органы местного самоуправления первого уровня, именно они непосредственно общаются с жителями и знают эту проблематику не понаслышке, - сообщил председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания Ленинградской области Андрей Гардашников («Единая Россия»). - В ходе бесед выяснилось, что снижение нормативов заготовки гражданами древесины будет критична. В итоге мы приняли решение оставить ту норму, которая была установлена для отопления жилых домов - 15 кубометров в год, а также в обязательном порядке сохранить норму для многодетных семей - 150 кубометров для строительства жилого дома.