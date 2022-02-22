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Общество22 февраля 2022 16:18

Смольный прикрыл 17 точек незаконной торговли

Торговцы шести районов Петербурга лишились своих насиженных мест
Анастасия СОБОЛЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сотрудники ведомства демонтировали лавки по продаже овощей, рыбы и сувениров.

Сотрудники ведомства демонтировали лавки по продаже овощей, рыбы и сувениров.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зачистка от нелегальной торговли во вторник, 22 февраля, коснулась уличных коммерсантов Центрального, Невского, Кировского, Красносельского, Калининского и Приморского районов Санкт-Петербурга. В ходе рейда сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) освободили 17 земельных участков.

- Сотрудники ведомства демонтировали лавки по продаже овощей, рыбы и сувениров, - рассказали в пресс-службе городского комитета.

Проверку на законность на прошел передвижной вагончик с выпечкой, припаркованный на Лахтинском проспекте. Несколько точек по продаже текстиля «прикрыли» на Ленинском проспекте, улице Коллонтай, а также станции метро «Проспект Ветеранов».

По итогам проверки в отношении бизнесменов, торговавших в неположенных местах, возбуждены административные производства.