Смольный прикрыл 17 точек незаконной торговли

Сотрудники ведомства демонтировали лавки по продаже овощей, рыбы и сувениров. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зачистка от нелегальной торговли во вторник, 22 февраля, коснулась уличных коммерсантов Центрального, Невского, Кировского, Красносельского, Калининского и Приморского районов Санкт-Петербурга. В ходе рейда сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) освободили 17 земельных участков.

- Сотрудники ведомства демонтировали лавки по продаже овощей, рыбы и сувениров, - рассказали в пресс-службе городского комитета.

Проверку на законность на прошел передвижной вагончик с выпечкой, припаркованный на Лахтинском проспекте. Несколько точек по продаже текстиля «прикрыли» на Ленинском проспекте, улице Коллонтай, а также станции метро «Проспект Ветеранов».

По итогам проверки в отношении бизнесменов, торговавших в неположенных местах, возбуждены административные производства.