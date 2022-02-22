В Петербурге уволили начальника УМВД Приморского района

Начальника полиции в Приморском районе Санкт-Петербурга уволили Фото: Артем КИЛЬКИН

Начальника УМВД по Приморскому району Евгения Саунина уволили со службы из-за «нарушений условий контракта». По данным источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, подчиненные Саунина из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции «причинили существенный вред» работникам рынка на Ильюшина.

Кроме уволенного начальника, предупреждение о неполном служебном соответствии получил полковник полиции, замначальника полиции по оперативной работе Мурад Канчиев. Он также был подчиненным Саунина.

По данным УМВД РФ по Приморскому району Петербурга, Евгения Саунина не раз поощряли правами руководства за период службы. Он с отличием закончил Академию управления МВД в Москве, женат и воспитывает троих детей.