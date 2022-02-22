Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 17:28

В Петербурге уволили начальника УМВД Приморского района

О произошедшем рассказал источник «Комсомольской правды»
Кирилл МИНЯЙЛО
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Начальника полиции в Приморском районе Санкт-Петербурга уволили

Начальника полиции в Приморском районе Санкт-Петербурга уволили

Фото: Артем КИЛЬКИН

Начальника УМВД по Приморскому району Евгения Саунина уволили со службы из-за «нарушений условий контракта». По данным источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, подчиненные Саунина из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции «причинили существенный вред» работникам рынка на Ильюшина.

Кроме уволенного начальника, предупреждение о неполном служебном соответствии получил полковник полиции, замначальника полиции по оперативной работе Мурад Канчиев. Он также был подчиненным Саунина.

По данным УМВД РФ по Приморскому району Петербурга, Евгения Саунина не раз поощряли правами руководства за период службы. Он с отличием закончил Академию управления МВД в Москве, женат и воспитывает троих детей.