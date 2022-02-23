Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 февраля 2022 21:49

Огонь полыхает из 4-х окон дома в Петроградском районе Петербурга

Почти 30 пожарных приехали на вызов
Кирилл МИНЯЙЛО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Шестиэтажное здание загорелось в Петроградском районе Северной столицы

Шестиэтажное здание загорелось в Петроградском районе Северной столицы

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петроградском районе горит шестиэтажное здание на улице Полозова, 26. Огонь полыхает из четырех окон последнего этажа. Сведения о пострадавших пока не поступали. Возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС. О чрезвычайном происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- В 00:34 часов пожару присвоили дополнительный ранг 1-БИС, - сообщили представители МЧС.

Для тушения огня на место приехали 27 спасателей. Специалисты используют 6 единиц техники, чтобы ликвидировать возгорание.

ОБНОВЛЕНИЕ, 01:12: в пожаре пострадала женщина, ее госпитализировали.