Огонь полыхает из 4-х окон дома в Петроградском районе Петербурга

Шестиэтажное здание загорелось в Петроградском районе Северной столицы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петроградском районе горит шестиэтажное здание на улице Полозова, 26. Огонь полыхает из четырех окон последнего этажа. Сведения о пострадавших пока не поступали. Возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС. О чрезвычайном происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- В 00:34 часов пожару присвоили дополнительный ранг 1-БИС, - сообщили представители МЧС.

Для тушения огня на место приехали 27 спасателей. Специалисты используют 6 единиц техники, чтобы ликвидировать возгорание.

ОБНОВЛЕНИЕ, 01:12: в пожаре пострадала женщина, ее госпитализировали.