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Происшествия23 февраля 2022 9:08

Школьник выстрелил в лицо незнакомцу в Санкт-Петербурге

Пострадавший бегает по врачам, а школьник уже дома
Агния ПЕРОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Школьник выстрелил в глаз прохожему в Петербурге.

Школьник выстрелил в глаз прохожему в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге одиннадцатиклассник повздорил с незнакомцем и выстрелил ему прямо в глаз. Инцидент произошел накануне вечером у дома 39 по ул. Кантемировская. Об этом «КП-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- 32-летний пострадавший позвонил в полицию и рассказал о случившемся. На место происшествия приехал наряд. Ученика 11-ого класса частной школы забрали в отдел полиции, а после передали родителям. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснил сотрудник правоохранительных органов.

Пострадавший поехал в медпункт. У мужчины контузия левого глаза, также он жаловался на инородное тело в глазу. После осмотра и процедур, специалисты направили его в диагностический центр.