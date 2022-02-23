Школьник выстрелил в лицо незнакомцу в Санкт-Петербурге

Школьник выстрелил в глаз прохожему в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге одиннадцатиклассник повздорил с незнакомцем и выстрелил ему прямо в глаз. Инцидент произошел накануне вечером у дома 39 по ул. Кантемировская. Об этом «КП-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- 32-летний пострадавший позвонил в полицию и рассказал о случившемся. На место происшествия приехал наряд. Ученика 11-ого класса частной школы забрали в отдел полиции, а после передали родителям. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснил сотрудник правоохранительных органов.

Пострадавший поехал в медпункт. У мужчины контузия левого глаза, также он жаловался на инородное тело в глазу. После осмотра и процедур, специалисты направили его в диагностический центр.