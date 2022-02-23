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Происшествия23 февраля 2022 9:46

В Петербурге изнасиловали студентку колледжа

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Агния ПЕРОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Петербургская студентка пожаловалась на изнасилование.

Петербургская студентка пожаловалась на изнасилование.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге изнасиловали студентку второго курса петербургского колледжа водных ресурсов. Об этом «КП-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Девушка сама обратилась в полицию. Она рассказала, что накануне провела вечер в квартире на Адмирала Чирокова с малознакомым мужчиной. Он, по словам студентки, ее изнасиловал, - отметил сотрудник правоохранительных органов.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы уже передали следователям.