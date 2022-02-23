Акция в поддержку жителей ДНР и ЛНР прошла на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Флешмоб в поддержку ДНР и ЛНР прошел в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В самом центре Петербурга на Дворцовой площади прошла акция в поддержку жителей самопровозглашенных республик Донбасса. Накануне Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Как отмечают очевидцы, собралось более 1,5 тысячи человек. Большинство из них — представители молодежных патриотических организаций. Активисты выстроились на Дворцовой в буквы «Своих не бросаем!».

Затем колонна двинулась по Невскому проспекту с флагами ДНР, ЛНР и России. Шествие закончилось у Казанского собора.