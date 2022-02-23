Петербуржцы шокированы взлетевшими ценами на морковь

Ценник на морковь в некоторых магазинах Петербурга взлетел. Фото: из архива героя публикации

Петербуржцы возмущены ценами на овощи. В редакцию "КП-Петербург" читатель прислал фотографию с мытой морковью на прилавке магазина и ценником. За один килограмм просят 110 рублей.

- Один из магазинов крупной российской сети на Савушкина, 119. Как увидел, так и обомлел. На прошлой неделе точно была меньше 100 рублей. Я в шоке, - недоумевает Арсений. - А немытой морковки нет.

По его словам, в магазине он нашел такую же, только фасованную, но ценник практически на одном уровне: 600 граммов около 60 рублей.

- Картошка свежая импортная 89 рублей за килограмм, обычная около 40 рублей, а какая-то морковка дороже бананов, - негодует петербуржец.

Отметим, что по данным Ростата, цены на продукты в Северной столице растут быстрее, чем в других городах России. За год ценник вырос практически на все товары.