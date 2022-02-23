В Петербурге растет число заболевших коронавирусом, за сутки почти 9,8 тысяч новых зараженных

Петербург лидирует по суточной заболеваемости в стране. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больных коронавирусом в Северной столице становится снова больше. За сутки зафиксировано почти 9800 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Еще накануне эта цифра была меньше – 6575 заболевших.

- За сутки в Петербурге выявлено 9794 случая заражения коронавирусом. Выздоровели еще 25634 человека и скончались 83, - отметили в городском оперштабе по COVID-19.

На лечении в больницах находится 7507 пациентов. За последние 24 часа поступило 449 человек, выписали – 629 выздоровевших.