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Общество23 февраля 2022 13:40

В Петербурге растет число заболевших коронавирусом, за сутки почти 9,8 тысяч новых зараженных

Северная столица лидирует по суточной заболеваемости в России
Агния ПЕРОВА
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Петербург лидирует по суточной заболеваемости в стране.

Петербург лидирует по суточной заболеваемости в стране.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Больных коронавирусом в Северной столице становится снова больше. За сутки зафиксировано почти 9800 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Еще накануне эта цифра была меньше – 6575 заболевших.

- За сутки в Петербурге выявлено 9794 случая заражения коронавирусом. Выздоровели еще 25634 человека и скончались 83, - отметили в городском оперштабе по COVID-19.

На лечении в больницах находится 7507 пациентов. За последние 24 часа поступило 449 человек, выписали – 629 выздоровевших.